In Puglia 6109 casi Covid e dieci decessi. Gli attualmente positivi sono più di 104mila

Sono 6.109, a fronte di 27.475 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, con un tasso di positività pari al 22,23%. Nel bollettino di oggi, sabato 23 aprile, il rapporto positivi/tamponi si conferma in risalita rispetto a una settimana, quando era del 18,30%, con 5.277 contagi e 28.835 tamponi. Segnalati anche altri dieci decessi.

I positivi sono 2.141 in provincia di Bari, 393 nella Bat, 620 in provincia di Brindisi, 834 nel Foggiano, e 1.071 in provincia di Lecce e 969 in provincia di Taranto. I casi attribuiti a residenti fuori regione sono 62, per altri 19 la provincia è in corso di definizione.

Sale a 104.335 (+756) il numero delle persone attualmente positive, mentre i guariti diventano 923.685 (+5343).

Sul fronte dei ricoveri si registra un'ulteriore lieve discesa: le persone complessivamente in ospedale sono 611 (-5 rispetto a ieri), di cui 577 in area non critica (-4) e 34 pazienti (-1) in terapia intensiva.



