Covid, in Puglia due decessi e 1134 nuovi casi: nel Barese altri 354. Record di test (oltre 40mila)

Sono più di mille i casi Covid rilevati nelle ultime 24 in Puglia: nel bollettino di giovedì 23 dicembre, sono segnalati 1.134 nuovi positivi, a fronte di 40.705 test registrati. Un dato, quello dei tamponi effettuati, che raggiunge un nuovo record, frutto della 'corsa ai test' che si registra in questi giorni anche nelle farmacie baresi, in vista delle festività natalizie. Il tasso di positività si attesta oggi al 2,78% (una settimana fa era del 2,44%, con 596 casi e 24.441 test).

Sono segnalati oggi anche due decessi. I nuovi positivi sono 354, 136 nella Bat, 147 nel Brindisino, 158 in provincia di Foggia, 223 nel Leccese, 87 in provincia di Taranto. 23 sono i casi riferiti a residenti fuori regione, per sei la provincia è in corso di definizione. Il numero complessivo degli attualmente positivi nella regione sale a 9.004.

Il numero dei guariti sale a quota 274.377 (+317). Lieve discesa nei ricoveri: complessivamente le persone in ospedale sono oggi 192 (quattro in meno rispetto a ieri), di cui 166 nei reparti ordinari (-5) e 26 in terapia intensiva (+1).

