In Puglia 63 casi Covid e tre decessi: nel Barese 19 contagi e nessuna vittima. Gli attualmente positivi sono meno di 6mila

Sono 63 i nuovi casi Covid in Puglia, a fronte di 6684 test registrati: sono i dati del bollettino di mercoledì, 23 giugno. Il tasso di positività si attesta oggi sotto l'uno per cento: è pari, per la precisione, allo 0,94%, in discesa rispetto all'1,46% di una settimana fa.

I casi rilevati sono 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 4 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.

240.487 sono i pazienti guariti (1186 in più rispetto a ieri). Prosegue la discesa dei casi attivi: oggi sono 5.937gli attualmente positivi. I ricoveri sono 186, tre in meno rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23.6.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/pkCcY