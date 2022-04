In Puglia 4.596 casi Covid nelle ultime 24 ore e nessun decesso. Nel Barese circa 1500 positivi

Sono 4.596 casi, su 24.388 test, i casi Covid in Puglia riportati nel bollettino di domenica, 24 aprile. Il tasso di positività è pari al 18,84% (una settimana da, domenica di Pasqua, era pari al 16,27%, con 3.793 contagi e 23.309 tamponi). Nessun decesso segnalato nel bollettino odierno.

I positivi sono 1.475 in provincia di Bari, 322 nella Bat, 577 in provincia di Brindisi, 562 nel Foggiano, 805 in provincia di Lecce, 785 nel Tarantino. I casi riferiti e residenti fuori regione sono 54, per 16 la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 104.638 (+348 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 927.978 guariti (+4293).

I ricoveri sono complessivamente 616 (+5), di cui 582 (+5) persone ricoverate in area non critica, mentre resta invariato il numero delle persone in terapia intensiva (34).

