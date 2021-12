In Puglia 664 nuovi casi Covid (su oltre 45500 test): quasi trecento nel Barese. Registrato un decesso

Sono 664 i nuovi casi Covid segnalati nel bollettino epidemiologico regionale pugliese di venerdì 24 dicembre, a fronte di un nuovo record di test eseguiti (che risente dell'effetto tamponi pre-cenone'): oggi sono 45.548. Si abbassa, rispetto agli ultimi giorni, il tasso di positività: oggi è pari all'1,46% (una settimana fa era del 2,58%). Si registra oggi anche un nuovo decesso.

Per quanto riguarda la distribuzione per province, i nuovi positivi sono 283 nel Barese, 29 nella Bat, 85 nel Brindisino, 51 in provincia di Foggia, 157 nel Leccese, 46 in provincia di Taranto. Undici casi sono riferiti a residenti fuori regione, per due la provincia è in corso di definizione.

Sale a 9.469 il numero delle persone attualmente positive (+465 rispetto a ieri), mentre i guariti raggiungono quota 274.575 (+198).

Sul fronte dei ricoveri, i numeri non subiscono grandi oscillazioni. Si registra oggi un lieve aumento del numero di persone in ospedale: complessivamente sono 195 (+3 rispetto a ieri), di cui 168 in area non critica (+2) e 27 in terapia intensiva (+1).

