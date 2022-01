In Puglia 3471 casi Covid e altri undici decessi. In provincia di Bari 1.117 positivi

Sono 3471 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 39.399 test registrati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di lunedì 24 gennaio 2022. Cala oggi il tasso di positività, che si attesta all'8,8% (una settimana era pari al 13,20% con 6.652 casi e 50.360 test). Si segnalano oggi altri undici decessi.

Per quanto riguarda la distribuzione per provincia, i nuovi casi sono 1.117 in provincia di Bari, 323 nella Bat, 339 in provincia di Brindisi, 545 nel Foggiano, 801 in provincia di Lecce, 315 nel Tarantino. 24 casi sono riferiti a residenti fuori regione, sette quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo degli attualmente positivi: oggi sono 126.262 (8221 in meno rispetto a ieri), mentre cresce il numero dei guariti: con 11.681 guarigioni certificate oggi, il numero si attesta a 415.528.

Si registra ancora un aumento, inbece, nei ricoveri: oggi sono complessivamente 784 (+22 rispetto a ieri), di cui 717 nei reparti di area non critica (+23) e 67 in terapia intensiva (-1).

