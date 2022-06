Covid, in Puglia attualmente positivi sopra quota 31mila: oggi 3244 casi. Ricoveri ordinari in salita, stabili le terapie intensive

3.244 casi Covid a fronte di 13.731 test, per un tasso di positività pari al 23,62%. Sono i dati del bollettino epidemiologico pugliese di venerdì 24 giugno. Registrati oggi anche tre decessi.

I nuovi positivi sono 974 in provincia di Bari, 346 nella Bat, 291 in provincia di Brindisi, 601 nel Foggiano, 612 nel Leccese, 360 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regionel sono 45, mentre per 15 la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive diventano 31.146 (+1796), mentre i guariti sono 1.138.337.

I ricoveri ordinari salgono di nove unità rispetto a ieri (diventando 235), mentre restano stabili a dieci le terapie intensive, per un totale di 245 persone in ospedale.

