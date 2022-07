In Puglia 3480 casi Covid e un decesso: nel Barese circa mille positivi

Sono 3.480, a fronte di 17.311 test, i casi Covid in Puglia indicati nel bollettino epidemiologico regionale di domenica, 24 luglio. Il tasso di posività si attesta oggi al 20,10%, in discesa rispetto al 24,09% di una settimana fa (domenica 17 luglio i casi erano 4.765, su 19.779 tamponi). Registrato anche un decesso.

I positivi sono 1.024 in provincia di Bari, 301 nella Bat, 364 nel Brindisino, 385 nel Foggiano, 687 in provincia di Lecce, 600 in quella di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 101, 18 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Costante la discesa degli attualmente positivi, oggi complessivamente 71.977 (-2074 rispetto a ieri). Crescono ancora i guariti, oggi 1.289.433 (+5553). I ricoveri sono complessivamente 491, uno in meno rispetto a ieri, di cui 474 persone (-2) ricoverate in area non critica e 17 (+1) in terapia intensiva.

