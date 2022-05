In Puglia 2407 casi Covid, prosegue la discesa di attualmente positivi e ricoveri. Quattordici decessi

Sono 2.407 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 17.522 test effettuati. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi 24 maggio, è oggi pari al 13,74% (in discesa rispetto al 15,80 % di una settimana). Dopo due giorni senza decessi, il bollettino torna oggi a segnalare 14 decessi.

I positivi sono 830 in provincia di Bari, 169 nella Bat, 189 in provincia di Brindisi, 311 in provincia di Foggia, 482 nel Leccese, i casi riferiti alla provincia di Taranto sono 394. I casi di residenti fuori regione sono 22, dieci quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Proseguie la discesa degli attuamente positivi, oggi a quota 42.168 (- 945), mentre i guariti diventano 1.073.771 (+3347). I ricoveri sono complessivamente 373 (-10 rispetto a ieri), di cui 356 in area non critica (-7) e 17 (-3) in terapia intensiva.

