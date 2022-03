Covid, in Puglia altri 8.420 casi e quattordici decessi. Tasso di positività intorno al 20%, in risalita i ricoveri

Sono 8.420 i nuovi casi Covid in Puglia, a fronte di 41.866 test giornalieri effettuati. Nel bollettino di giovedì 24 marzo il tasso di positività si attesta al 20,11% (una settimana fa era del 20,39%, con 8.559 casi e 42.163 test). Segnalati oggi altri 14 decessi.

I positivi sono 2.685 in provincia di Bari, 582 nella Bat, 805 nel Brindisino, 1043 in provincia di Foggia, 2262 nel Leccese, 955 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 54, per altri 34 la provincia è in corso di definizione.

Il numero delle persone attualmente positive sale a 113.156, mentre i guariti sono 740.860. Risulta in risalita, rispetto a ieri, il numero dei ricoveri. Oggi sono complessivamente 647 (+9), di cui 609 in area non critica (+6) e 38 in terapia intensiva (+3).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link