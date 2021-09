In Puglia individuati 157 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore: 43 nel Barese. Tre decessi registrati

Sono 157, a fronte di 13030 test eseguiti, i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di venerdì 24 settembre, si attesta all'1,2%, lievemente più basso rispetto all'1,3% registrato una settimana fa, venerdì 17 settembre.

I nuovi positivi sono 43 in provincia di Bari, 5 nella Bat, 11 nel Brindisino, 20 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 19 nella provincia di Taranto, uno appartenente a un residente fuori regione.

Sono segnalati tre decessi.

Cala il numero degli attualmente positivi (oggi sono 2.978, 46 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 258.109 (200 in più rispetto a ieri).

Si registra un calo complessivo dei ricoveri, oggi sono 187 (undici in meno rispetto a ieri): 168 le persone ricoverate in area non critica (-8), 19 in terapia intensiva (-3).