In Puglia 1356 nuovi casi Covid, attualmente positivi stabili a 21mila

Sono 1356, su 9238 test , i nuovi casi di Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che si attesta al 14,67% (in lieve aumento rispetto al 14,25% di una settimana fa). Nel bollettino di oggi, 25 agosto, segnalato anche un decesso.

I positivi sono 363 in provincia di Bari, 151 in provincia di Foggia, 77 nella Bat, 452 nel Leccese, 135 nel Brindisino e 136 in provincia di Taranto. Per altri 3 infettati sono ancora in corso le procedure per definire la provincia di appartenenza, i casi riferiti a residenti fuori regione sono 39.

Le persone attualmente positive sono 21.654 (27 in più rispetto a ieri), 279 i ricoverati in area non critica (-7), in terapia intensiva 16 pazienti (come ieri). I guariti nelle ultime 24 ore sono 1328. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.