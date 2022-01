In Puglia 12.751 casi Covid nelle ultime 24 ore: quasi 3.900 nel Barese. Registrati altri 18 decessi

Sono 12.751 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 95.198 test registrati. Il bollettino epidemiologico di martedì 25 gennaio registra un nuovo picco nel numero delle positività registrate, con un tasso di positività che si attesta al 13,39% (martedì scorso, 18 gennaio, giorno in cui si era registrato il precedente record, i casi erano 12.414 con 74.684 test e un tasso del 16,62%).

Per quanto riguarda la ripartizione per provincia, i nuovi positivi sono 3.847 nel Barese, 1.580 nella Bat, 1.111 in provincia di Brindisi, 2.196 in provincia di Foggia. Sono 2.136 i casi in pronvincia di Lecce, 1726 nel Tarantino. 101 sono riferiti a residenti fuori regione, per 54 la provincia è in corso di definizione.

Prosegue, in ogni caso, il calo degli attualmente positivi: oggi 121.543, 4.719 in meno rispetto a ieri. Crescono ancora, parallelamente, i guariti: oggi 432.980 (17.452 in più).

Sul fronte dei ricoveri, si registra un lieve calo: oggi sono complessivamente 781 (-3 rispetto a ieri): il calo riguarda il numero di persone nei reparti ordinari (714), mentre resta fermo a 67 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

