In Puglia altri 3726 casi Covid e un decesso. In provincia di Bari più di mille positivi

Sono 3.726, su 14.531 test, i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, per un tasso di positività pari al 25,64%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di sabato 25 giugno. Il tasso di positività si conferma in salita rispetto a una settimana fa (sabato 18 giugno, 21,05%. con 2.403 contagi e 11.417 positivi). Registrato anche un decesso.

In testa per numero di nuovi positivi il Barese, con 1112 casi, 412 i positivi nella Bat, 316 in provincia di Brindisi, 619 nel Foggiano, 704 in provincia di Lecce, 494 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 55, per 14 la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi salgono a 32.917 (+1771), mentre i guariti diventano 1.140.291 (+1945).

Ancora in salita i ricoveri ordinari, oggi 259 (+14), mentre restano stabili a dieci i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 269 persone in ospedale.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link