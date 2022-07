Covid, in Puglia 1.468 casi nelle ultime 24 ore: tasso di positività al 19%, tre decessi

Sono 1.468 i casi Covid in Puglia, nel bollettino di lunedì 25 luglio, a fronte di 7.667 test, con un tasso di positività pari al 19,15%. Segnalati anche tre decessi. Il rapprto positivi/tamponi è sostanzialmente simile a una settimana fa (lunedì 18 luglio era del 19,07%, con 1.936 contagi e 10.150 test).

In provincia di Bari i casi sono 428, 139 nella Bat, 141 nel Bridisino, 174 in provincia di Foggia, 381 nel Leccese, 161 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 37, sette quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Ulteriore lieve calo degli attualmente positivi, oggi 71.776 (-201), mentre i guariti diventano 1.291.099 (+1666). Scendono di due unità i ricoveri, oggi 489, di cui 471 (-3) in area non critica e 18 (+1) in terapia intensiva.

