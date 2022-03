In Puglia 7.842 casi Covid: più di 2500 nel Barese. Registrati altri quattordici decessi

A fronte di 41.421 test registrati, sono 7.842 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi 25 marzo, si attesta al 18,93% (una settimana fa, con 8.521 casi e 36.065 test, era del 23,62%). Segnalati oggi anche altri 14 decessi.

In provincia di Bari i positivi sono 2.579, 585 nella Bat e ancora 674 nel Brindisino, 954 in provincia di Foggia, 2.095 in provincia di Lecce, altri 877 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 52, per 26 la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive salgono a 115.267 (+2111), mentre i guariti diventano 752.187 (+5717). Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri, oggi nel complesso 645 (-2 rispetto a ieri), di cui 611 (+2) in area non critica e 34 (-4) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link



(foto di repertorio)