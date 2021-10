Covid, in Puglia 82 nuovi casi (otto nel Barese) e nessun decesso

Sono 82 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 14.711 test registrati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di luendì 25 ottobre. Il tasso di positività si attesta allo 0,56%, in risalita rispetto allo 0,28% di lunedì scorso, 18 ottobre. Non sono segnalati decessi.

I nuovi casi sono 8 in provincia di Bari, 3 nella Bat, 5 nel Brindisino, 12 in provincia di Lecce, 45 in provincia di Foggia, 2 nel Tarantino. Tre sono relativi a residenti fuori regione, per quattro è in corso di definizione la provincia.

Gli attualmente positivi sono oggi 2.358 (41 in più rispetto a ieri). Il numero dei guariti sale a 262.355 (+41 rispetto a ieri).

Sul fronte dei ricoveri, si registra un lieve incremento: in totale le persone in ospedale sono 150 (+7 rispetto a ieri), di cui 132 nei reparti di area non critica (+6) e 18 in terapia intensiva (+1).

Il bollettino di oggi è consultabile a questo link