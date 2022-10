Covid in Puglia: nelle ultime 24 ore 2104 nuovi casi e 6 decessi

Sono 2.104 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.640 test eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 21,82%, in risalita rispetto al 16,94% di una settimana fa. Nel bollettino odierno si registrano, purtroppo, altri 6 decessi.

I nuovi positivi sono 683 in provincia di Lecce, 594 nel Barese, 277 nel Tarantino, 257 in provincia di Brindisi, 183 nel Foggiano e 97 nella Bat. I casi riferiti ai residenti fuori regione 19, mentre per 4 la provincia è ancora in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 14.227 (-216 rispetto a ieri), i ricoverati in area non critica sono 163 (+10 nelle ultime 24 ore), in terapia ci sono 10 pazienti (+2 in confronto alla giornata precedente). Sono 2.314 i guariti nelle ultime 24 ore, portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.488.868. Il bollettino completo è consultabile a questo link.