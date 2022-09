In Puglia 706 casi Covid e nessun decesso: nel Barese 218 positivi

Sono 706 i casi rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 7.249 test, per un tasso di positività pari al 9,74%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale dei domenica 25 settembre. Nessun decesso rilevato oggi.

I positivi sono 218 in provincia di Bari, 30 nella Bat, 81 nel Brindisino, 77 in provincia di Foggia, 162 nel Leccese, 118 nel Tarantino. I casi riferiti ai residenti fuori regione sono 17, per tre la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono oggi 9.256 (-56 rispetto a ieri), mentre i guariti sono 1.454.628 guariti (+762).

I ricoveri sono complessivamente 103 (-1), di cui 96 (-1) in area non critica e 7 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link