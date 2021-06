Covid, in Puglia 58 contagi e cinque decessi: nel Barese 15 casi e nessuna vittima. Meno di quattromila gli attualmente positivi

Sono 58 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 6444 test registrati. Sono i dati riportati nel bollettino epidemiologico di oggi, sabato 26 giugno. Il tasso di positività si attesta sullo 0,90% (una settimana fa, sabato 19 giugno, era pari allo 0,85%).

I nuovi casi sono 15 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 5 decessi: 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Taranto.

I pazienti guariti salgono a 242.684 (673 in più rispetto a ieri), mentre gli attualmente positivi scendono sotto quota quattromila: oggi sono 3.881, 620 in meno rispetto a ieri. Scendono ancora di qualche unità i ricoveri, che si attestano oggi a 161, sei in meno rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 26.6.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/q7dHZ