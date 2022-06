In Puglia altri tremila casi Covid: circa 900 nel Barese. Tasso di positività al 24%

3.022 positivi al Covid su 12.494 test eseguiti, per un rapporto casi/tamponi pari al 24,2%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di domenica, 26 giugno. Il tasso di positività si conferma in aumento nel confronto settimanale (domenica scorsa, 19 giugno, era 19,04%).

I positivi in provincia di Bari sono 917, 290 nella Bat, 267 in provincia di Brindisi, 453 nel Foggiano, 655 in provincia di Lecce, 382 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 48, dieci quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Sale a 34.640 (+1723) il numero delle persone attualmente positive, mentre i guariti diventano 1.141.589.

Si registra un ulteriore aumento anche dei ricoveri, oggi complessivamente 278 (+9), di cui 269 (10) in area non critica e 9 (-1) in terapia intensiva.

