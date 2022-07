In Puglia 7.346 casi Covid e 14 decessi. Positivi sotto quota 70mila, risalgono i ricoveri

7.346 casi Covid a fronte di 33.523 test, con un tasso di positività pari al 21,9%: sono i dati del bollettino epidemiologico regionale pugliese di martedì, 26 luglio. Il rapporto positivi/tamponi risulta ancora in discesa rispetto a una settimana fa (martedì 19 luglio era del 25,52%, con 9.857 casi e 38.616 test). Registrati oggi 14 decessi.

I positivi sono 2.227 in provincia di Bari, 589 nella Bat, 693 in provincia di Brindisi, 888 nel Foggiano, 1554 in provincia di Lecce, 1193 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 170, per 32 la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo dei positivi attuali, oggi 69.093 (-2683). 'Impennata' dei guariti, che oggi passano a 1.301.114 (+10015 in un giorno).

Si registra oggi, tuttavia, una risalita dei ricoveri, che diventano complessivamente 505 (+16 rispetto a ieri), di cui 488 (+17) persone in area non critica e 17 (-1) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link