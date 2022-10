Covid, in Puglia 1319 casi e un decesso: tasso di positività intorno al 13%, lieve discesa nei ricoveri

Sono 1.319 cas, su 10.110 tes, i casi Covid in Puglia secondo i dati il bollettino di mercoledì, 26 ottobre. Nella giornata odierna, il tasso di positività si attesta al 13,04%. Registrato anche un decesso.

I positivi sono 377 in provincia di Bari, 72 nella Bat, 159 nel Brindisino, 121 a Foggia, 399 nel Leccese, 172 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regionae sono 12, sette quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono complessivamente 14.228, mentre i guariti diventano 1.490.185. Lieve discesa nei ricoveri, oggi complessivamente 169, quattro in meno rispetto a ieri, di cui 159 (meno quattro) nei reparti ordinari e 10 (numero invariato) in terapia intensiva.

