In Puglia 360 casi Covid e nessun decesso: tasso di positività all'8,6%

Sono 360, su 4.182 test, i casi Covid in Puglia nel bollettino di lunedi 26 settembre, per un tasso di positività pari all'8,6%. Nessun decesso riportato oggi.

I nuovi positivi sono 112 in provincia di Bari, 28 nella Bat, 40 in provincia di Brindisi, 33 nel Foggiano, 99 in provincia di Lecce, 46 nel Tarantino. Un caso riferito a residenti fuori regione, mentre per un altro la provincia é in corso di definizione.

Sono 9.397 le persone attualmente positive, mentre i guariti diventano 1.454.847. I ricoveri sono in tutto 101, due in meno di ieri nei reparti di area non critica (94 in tutto), mentre sono stabili a 7 le terapie intensive.

Il bollettino odierno é consultabile a questo link