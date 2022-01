Covid, in Puglia nove decessi e altri 8117 casi: quasi un terzo dei positivi nel Barese

Sono 8117, su 43.375 test, i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di giovedì, 27 gennaio. Il tasso di positività si attesta oggi al 18,71% (una settimana era del 13,17%, con 8.333 e 63.243 tamponi).

Per quanto riguarda la distribuzione per provincia, i nuovi casi sono 2.522 in provincia di Bari, 863 nella Bat, 841 in provincia di Brindisi, 1.235 nel Foggiano, 1.521 nel Leccese, 1005 in provincia di Taranto. 67 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, per altri 63 la provincia è in corso di definizione.

Sale il numero delle persone attualmente positive, che raggiunge quota 126.896 (+3906), mentre i guariti si attestano a quota 444.479 (4202).

Torna ad aumentare, nella giornata odierna, il numero dei ricoveri: sono complessivamnte 764 (+18), di cui 698 in area non critica (+13) e 66 in terapia intensiva (cinque in più rispetto a ieri).

