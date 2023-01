In Puglia 270 casi Covid e tre decessi: tasso di positività intorno al 5%

Sono 270, su 5075 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, 27 gennaio, il tasso di positività si attesta al 5,3%. Segnalati anche tre decessi.

I positivi sono 110 in provincia di Bari, 15 nella Bat, 25 nel Brindisino, 26 nel Foggiano, 56 in provincia di Lecce, 36 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono tre, per un caso è stata riattribuita la provincia.

Gli attualmente positivi salgono a 15586, mentre i guariti diventano 1.594.733. I ricoveri sono complessivamente 225, di cui 211 nei reparti ordinari e 14 in terapia intensiva.