In Puglia 4.454 casi Covid e 16 decessi: tasso di positività al 21,5%, ricoveri in risalita

Sono 4.454, a fronte di 20.694 test, i casi rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di mercoledì, 27 luglio, il tasso si attesta al 21,52% (mercoledì scorso, 20 luglio, era del 20,36%, con 6.205 casi e 30.481 test). Segnalati nel bollettino odierno altri 16 decessi.

I positivi in provincia di Bari sono 1.353, 305 nella Bat, 423 in provincia di Brindisi, 596 nel Foggiano, 902 in provincia di Lecce, 733 nel Tarantino. I casi riferiti residenti fuori regione sono 114, 28 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive scendono a 67.586 (-1507), mentre i guariti diventano 1.307.059 guariti (+5945). In risalita anche oggi i ricoveri, complessivamente 515 (+10), di cui 497 Persone ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

