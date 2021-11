Covid, in Puglia due decessi e 299 nuovi casi: 78 in provincia di Bari. Tasso di positività all'1,47%

Su 20305 test, sono 299 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 in Puglia. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di sabato 27 novembre. Il tasso di positività risulta oggi pari all'1,47% (in risalita rispetto all'1,27% di una settimana fa).

Il bollettino odierno segnala anche due decessi. A far registrare il maggior numero di contagi è oggi la provincia di Bari (78), seguita da quella di Foggia (74). Altri 54 sono i casi in provincia di Lecce, 45 in provincia di Taranto, 23 nel Brindisino, 19 nella Bat. Tre casi sono riferiti a residenti fuori regione, e per altrettanti la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive salgono oggi a 3.953 (+68) rispetto a ieri, i guariti passano a 267.927 (+229).

Sul fronte dei ricoveri, si registra un lieve calo: le persone in ospedale sono complessivamente 158 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (numero invariato) e 136 nei reparti ordinari (-3).

