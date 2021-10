In Puglia quattro decessi e 265 nuovi casi Covid: 82 nel Barese. Tasso di positività all'1,2%

Sono 265, a fronte di 21417 test registrati, i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di mercoledì, 27 ottobre: il tasso di positività si attesta oggi all'1,24%, in risalita rispetto allo 0,65% di una settimana fa.

Sono inoltre segnalati oggi quattro decessi. La provincia di Bari è quella che registra oggi il numero più alto di casi giornalieri (82), seguita da quella di Taranto (67). Gli altri contagi sono 12 nella Bat, 16 nel Brindisino, 38 in provincia di Foggia, 47 a Lecce. I casi relativi a residenti fuori regione sono 2, come quelli la cui provincia è in corso di attribuzione.

In salita il numero di persone attualmente positive: oggi sono 2538, 91 in più rispetto a ieri. I guariti diventano 262.711 (170 in più).

Sul fronte dei ricoveri, il numero delle persone in ospedale si attesta oggi a 146 (-1 rispetto a ieri), di cui 128 nei reparti di area non critica (-1) e 18 in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri).

