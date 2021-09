In Puglia 57 nuovi casi Covid (otto nel Barese) e due vittime. Tasso di positività sotto l'1%

Sono 57 i nuovi casi Covid in Puglia, nel bollettino di lunedì 27 settembre, a fronte di 6284 test registrati. Il tasso di positività si attesta oggi intorno allo 0,90%, sostanzialmente simile alla percentuale di una settimana fa (lunedì 20 settembre era dello 0,83%).

I nuovi positivi sono 8 in provincia di Bari, due nella Bat, 21 in provincia di Foggia e 22 nel Leccese, quattro nel Tarantino, uno di provincia in corso di definizione. Nessun caso risulta nel Brindisino.

Nel bollettino odierno si registrano anche due vittime.

Calano gli attualmente positivi (oggi sono 2866, 76 in meno rispetto a ieri), crescono i guariti (oggi 258.599, 131 in più rispetto a ieri). I ricoveri oggi sono 182 (-3 rispetto a ieri): 164 i pazienti ricoverati in area non critica, 18 le persone in terapia intensiva.

