In Puglia 1668 casi e un decesso: tasso di positività al 15,6%

Sono 1668 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 10.674 test. Nel bollettino di oggi, 27 settembre, il tasso di positività si attesta al 15,63%. Registrato oggi anche un decesso.

I positivi sono 591 in provincia di Bari, 100 nella Bat, 152 nel Brindisino, 212 in provincia di Foggia, 371 nel Leccese, 222 in provincia di Taranto. I residenti fuori regione sono 17, per altri tre casi la provincia è in corso di definizione.

Scendono a 9.932 (-5) le persone attualmente positive, mentre salgono i ricoveri, oggi complessivamente 113 (+12 rispetto a ieri), di cui 107 (+13) e in area non critica 6 (-1) in terapia intensiva. I guariti salgono a 1.455.979 (ieri erano 1.454.847).

