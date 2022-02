In Puglia 1537 casi Covid: nel Barese meno di 400 positivi. Registrati altri diciotto decessi

Si attesta a 1537 il numero dei nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 16.574 test registrati, per un tasso di positività pari al 9,27% (una settimana fa era pari all'8,86%, con 1730 casi e 19.508 test). Nel bollettino di oggi, lunedì 28 febbraio, sono registrati altri 18 decessi.

I nuovi casi sono 381 in provincia di Bari, 135 nella Bat, 103 in provincia di Brindisi, 242 nel Foggiano, 513 in provincia di Lecce, 141 nel Tarantino. Altri 18 sono riferiti a residenti fuori regione e per quattro la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive scendono a 79.320 (-346 rispetto a ieri), i guariti diventano 647.246 (+1865). Scende ancora il numero complessivo dei ricoveri, oggi 626 (-17 rispetto a ieri), di cui 595 nei reparti ordinari (-15) e 31 (-2) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link