Covid, in Puglia 1101 casi e 6 decessi. In discesa tasso di positività e ricoveri: calano i pazienti nei reparti ordinari

Sono 1.101 i casi Covid rilevati nelle ultime ore 24 in Puglia, a fronte di 10.145 test effettuati: il tasso di positività si attesta oggi al 10,85%, in calo rispetto al 12,44% di una settimana fa (con 1.632 contagi e 13.121 tamponi nel bollettino del 21 maggio). Segnalati oggi anche sei decessi.

I positivi sono 334 nel Barese, 62 nella Bat, 118 nel Brindisino, 166 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 164 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 9, per cinque la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo degli attualmente positivi, oggi 27.384 (-447 in meno rispetto a ieri). I guariti diventano 1.094.269 guariti (+ 1542).

In ulteriore discesa il numero dei ricoveri, oggi complessivamente le persone in ospedale sono 319 (-16 rispetto a ieri). A diminuire sono soprattutto i ricoveri in area non critica, oggi 308 (-15), mentre le persone in terapia intensiva scendono di una unità, diventando 11.

