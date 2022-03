In Puglia 2791 casi Covid nelle ultime 24 ore, registrati altri quattro decessi

Sono 2.791 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 23.398 test giornalieri. Nel bollettino di lunedì 28 marzo il tasso di positività si attesta all'11,92% (una settimana fa, lunedì 21 marzo, era del 15,1%, con 3.020 casi e 20.004 tamponi). Registrati oggi altri quattro decessi.

I nuovi positivi sono 822 in provincia di Bari, 231 nella Bat, 275 in provincia di Brindisi, 354 nel Foggiano, 816 nel Leccese, e ancora 255 nel Tarantino. I casi riferiti ai residenti fuori regione sono 27, per 11 la provincia è in corso di definizione.

Sale a 116.328 (+516) il numero delle persone attualmente positive, mentre i guariti diventano 767.954. Resta sostanzialmente stabile il numero complessivo dei ricoveri, oggi 664 (+2), di cui 625 (-2) in area non critica e 39 (+4) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link