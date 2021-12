In Puglia 2885 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore: oltre 900 nel Barese. Registrati sette decessi

Sale ancora in Puglia il numero di casi Covid e di tamponi effettuati, che registrano in entrambi i casi oggi un nuovo record. Nel bollettino di mercoledì 29 dicembre, sono segnalati 2.885 nuovi positivi, a fronte di 73.314 test eseguiti. Il tasso di positività è del 3,9% (uguale a ieri, in risalita rispetto al 2,77 registrato una settimana fa, con 925 casi e 33337 test). Segnalati nel bollettino odierno anche sette decessi.

I nuovi positivi sono 926 in provincia di Bari, 368 nella Bat, 292 in provincia di Foggia, 630 nel Leccese, 256 nel Tarantino. 78 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per sette la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive raggiungono quota 16.035 (+ 2155), i guariti sono 276.153 (+723). In ulteriore lieve risalita il numero dei ricoveri, oggi complessivamente 227 (+6 rispetto a ieri), di cui 203 (+4) nei reparti di area non critica e 24 (+2) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link