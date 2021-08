In Puglia altri 213 casi Covid e un decesso. Attualmente positivi sopra quota 2500

Sono stati 213 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 11623 test registrati. Sono i dati contenuti nel bollettino di martedì 3 agosto. Il tasso di positività si attesta oggi all'1,8%: una settimana fa, martedì 27 luglio, era pari all'1,18%.

I nuovi casi sono 31 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi.

247.212 sono i pazienti guariti, i casi attualmente positivi superano quota 2500 e si attestano a 2.585. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.468 così suddivisi. Crescono ancora, di due unità, i ricoveri: oggi sono 94.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 3.8.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/4a8sx