In Puglia 3228 casi Covid e sei decessi. Scendono ancora gli attuali positivi

Su 18617 test registrati, sono stati 3.228 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, per un tasso di positività pari al 17,29%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di mercoleì 3 agosto. Il rapporto positivi/tamponi è in discesa rispetto al 21,52% di una settimana (il 27 luglio erano segnalati 4.454 casi su 20.694 test). Registrati oggi altri sei decessi.

I positivi sono 935 in provincia di Bari, 229 nella Bat, 307 in provincia di Brindisi, 392 nel Foggiano, 787 in provincia di Lecce, 483 nel Tarantino. 89 casi sono riferiti a residenti fuori regione, mentre per sei la provincia è in corso di definizione.

Scenono a 51.526 (- 1586 rispetto a ieri) le persone attualmente positive, mentre i guariti diventano 1.347.333 (+ 4808).

I ricoveri sono complessivamente 481 (uno in meno rispetto a ieri), di cui 463 (-2) persone ricoverate in area non critica e 18 (+1) in terapia intensiva.

