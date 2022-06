In Puglia 430 casi Covid e due decessi: tasso di positività sotto l'8%, scendono ancora i ricoveri

Sono 430, nel bollettino epidemiologico pugliese di venerdì 3 giugno, i casi Covid rilevanti in Puglia, a fronte di 5.698 test, con un tasso di positività del 7,55%. Segnalati oggi due decessi.

I positivi sono 139 in provincia di Bari, 37 nella Bat, 32 in provincia di Brindisi, 67 in provincia di Foggia, 108 nel Leccese, 36 in provincia di Tarant. Otto casi sono riferiti a residenti fuori regione, tre sono in provincia di definizione.

Gli attualmente positivi sono 25.843 (+21 rispetto a ieri), i guariti 1.101.855 (+407).

Si registra un'ulteriore discesa dei ricoveri, oggi complessivamente 270 (-11), di cui 252 (-12) in area non critica e 18 (+1) in terapia intensiva.

