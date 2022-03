In Puglia 3.696 casi Covid: meno di mille nel Barese. Registrati nove decessi

Sono 3.696 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 27.636 test. Nel bollettino di oggi, giovedì 3 marzo, il tasso di positività si attesta al 13,37% (una settimana fa era pari al 12,42%, con 3.652 casi e 29.393 test). Sono segnalati oggi anche nove decessi.

I nuovi casi sono 923 in provincia di Bari, 285 nella Bat, 323 in provincia di Brindisi, 540 nel Foggiano, 1170 in provincia di Lecce, 419 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 22, per quattordici la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 75.505, mentre i guariti diventano 662.339 (3739 in più rispetto a ieri). Stabile il numero dei ricoveri (615 complessivamente le persone in ospedale, una in più rispetto a ieri): 580 sono i pazienti in area non critica (-1), mentre diventano 35 quelli in terapia intensiva (+2).

