In Puglia quasi 4mila casi Covid e tre decessi: prosegue la discesa dei positivi, in risalita i ricoveri

Sono 3.905, su 21.181 test eseguiti, i casi Covid in Puglia nel bollettino di sabato 30 luglio, con un tasso di positività del 18,44% (in discesa rispetto al 20,45% di una settimana fa, con 5.102 casi e 24.953 tamponi). Segnalati oggi altri tre decessi.

I positivi sono 1.119 in provincia di Bari, 245 nella Bat, 391 nel Brindisino, 503 in provincia di Foggia, 885 nel Leccese, 664 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 80, 18 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Prosegue la discesa degli attualmente positivi, oggi complessivamente 56.520 (+ 7432 rispetto). Balzo in avanti dei guariti, che diventano 1.330.100 (+11334 rispetto a ieri).

Registrano però una risalita anche i ricoveri, oggi complessivamente 523 (+17), di cui 506 (+19) in area non critica + 17 (-2) in terapia intensiva.

