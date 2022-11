In Puglia 1501 casi Covid: tasso di positività al 16,36%. Sei decessi segnalati

Sono 1501, su 9158 test, i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, mercoledì 30 novembre, il tasso di positività si attesta al 16,36%. Sono sei i decessi segnalati.

I positivi sono 347 in provincia di Bari, 92 nella Bat, 172 nel Brindisino, 212 in provincia di Foggia, 438 nel Leccese, 174 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 17, per altri 4 la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 14.635, diventano 1.531.418 le persone guarite. I ricoveri sono complessivamente 234, di cui 218 persone in area non critica e 16 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link