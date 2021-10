Covid, in Puglia 201 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 49 nel Barese. Due decessi registrati

201 nuovi casi Covid su 21.782 test, per un tasso di positività pari allo 0,92% (sostanzialmente in linea con l'1,04% di una settimana fa). Sono questi i dati del bollettino epidemiologico regionale di sabato 30 ottobre in Puglia.

Due i decessi segnalati. La maggior parte dei nuovi casi si concentra nel Barese (49), nel Tarantino (63), e in provincia di Foggia (50). E poi ancora un caso nella Bat, due nel Brindisino, 33 nel Leccese. Pe>r tre casi la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi sono oggi 2.938 (95 in più rispetto a ieri), i guariti salgono a 262.958 (+104). Sul fronte dei ricoveri, si registra oggi un lieve calo, che riguarda in particolare i reparti di area non critica. Le persone in ospedale sono infatti complessivamente 146 (-3 rispetto a ieri): i pazienti nei reparti ordinari sono 129, 17 i ricoverati in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link