Covid, in Puglia 2638 casi e altri diciassette decessi. Scendono gli attualmente positivi, in lieve calo anche i ricoveri

Sono 2.638, su 27.689 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività si attesta oggi al 9,52% (una settimana fa era pari all'8,8%). Sono segnalati altri 17 decessi.

I nuovi casi per provincia sono 824 nel Barese, 233 nella Bat, 311 in provincia di Brindisi. Nel Foggiano sono 382, in provincia di Lecce 594, in provincia di Taranto sono 265. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 21, otto quelli per i quali la provincia è in corso di definizione.

Risulta in calo, rispetto a ieri il numero degli attualmente positivi (oggi sono 137.035, 3630 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 458.059 (ieri erano 6251).

I ricoveri totali sono complessivamente 787 (sette in meno rispetto a ieri) di cui 728 (-4) in area non critica e 59 (-3) in terapia intensiva.

