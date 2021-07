In Puglia 232 nuovi casi Covid (60 nel Barese) e nessun decesso, tasso di positività intorno al 2%

Sono 232, a fronte di 11703 test, i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività si attesta oggi all'1,98%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri (2,09%), ma in salita rispetto a una settimana fa (sabato scorso, 24 luglio, era a pari all'1,05%, con 138 casi e oiltre tredicimila test).

I nuovi casi sono 60 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia BAT, 36 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi. Un decesso registrato per errore nei giorni scorsi in provincia di Bari è stato tolto dal database.

247.015 sono i pazienti guariti (44 in più rispetto a ieri), 2.348 sono i casi attualmente positivi (279 in più rispetto a ieri). Sostanzialmente stabile anche il numero dei ricoveri: oggi sono 89, uno in meno rispetto a ieri.

