In Puglia 2.608 casi Covid. Calano ancora gli attuali positivi: sotto quota 56mila

Sono 2.608, a fronte di 13.279 test, i casi Covid in Puglia nel bollettino epidemiologico regionale di domenica 31 luglio. Il tasso di positività è pari al 19,46% (in calo rispetto al 20,10% di una settimana fa, con 3.480 casi e 17.311 tamponi). Tre i decessi segnalati oggi.

I positivi rilevati sono 676 in provincia di Bari, 187 nella Bat, 295 nel Brindisino, 264 in provincia di Foggia, 646 nel Leccese, 466 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 66, 8 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

In costante calo i positivi attuali, oggi 55.227 (1293 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.333.998 (+3898 rispetto a ieri).

Tornano a scendere oggi i ricoveri, complessivamente 501 (-22 rispetto a ieri), di cui 486 (-20) in area non critica e 15 (-2) in terapia intensiva.



