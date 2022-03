In Puglia 7.129 casi Covid nelle ultime 24 ore. Registrati altri sedici decessi

Sono 7.129, a fronte di 36.781 test registrati, i casi Covid nel bollettino pugliese di giovedì 31 marzo. Il tasso di positività si attesta oggi al 19,38% (una settimana fa era del 20,11 %, con 8.420 contagi e 41.866 tamponi). Segnalati oggi altri sedici decessi.

I positivi rilevati oggi 2.340 in provincia di Bari, 510 nella Bat, 680 in provincia di Brindisini, 844 nel Foggiano, 1838 in provincia di Lecce, e 83 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 56, per altri 23 la provincia è in corso di definizione.

Sono 118.596 le persone attualmente positive (+901 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 791.265 (+6212). Scende rispetto a ieri il numero complessivo dei ricoveri, oggi in totale 694 (-13), di cui 656 (-15) in area non critica e 38 (+2) in terapia intensiva.

