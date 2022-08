In Puglia poco più di tremila casi Covid. Scendono ricoveri e attuali positivi, altri 23 i decessi

Sono 3.047 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 16.167 test, con un tasso di positività pari al 18,85 % (in discesa rispetto al 21,34% di una settimana fa, con 4431 casi e 20767 test). Nel bollettino di oggi, giovedì 4 agosto, sono però segnalati anche 23 decessi.

I positivi sono 855 in provincia di Bari, 213 nella Bat, 322 in provincia di Brindisi, 316 nel Foggiano, 760 in provincia di Lecce, 455 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regiona sono 113, 13 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Cala a 50.402 (- 1124 rispetto a ieri) il numero delle persone attualmente positive, mentre diventano 1.351.481 guariti (+4148).

In discesa oggi anche i ricoveri, complessivamente 455 (-26), di cui 438 persone ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link