In Puglia 2.683 casi Covid e sei decessi. Ancora in calo gli attualmente positivi, lieve aumento nei ricoveri

Sono 2.683, a fronte di 19.907 test effettuati, i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, lunedì 4 aprile, il tasso di positività si attesta al 13,47% (una settimana fa era dell'11,92%, con 2.791 casi e 23.398 test). Registrati oggi anche sei decessi.

I nuovi casi sono 917 in provincia di Bari, 234 nella Bat, 272 in provincia di Brindisi, 333 nel Foggiano, 620 in provincia di Lecce e 285 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 17, per cinque la provincia è in corso di definizione.

Calano ancora, come nei tre giorni precedenti, le persone attualmente positive, oggi 116.411 (-230 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 814.564 (+2907).

In leggero aumento il numero dei ricoveri, oggi complessivamente 722 (+10), di cui 682 (+9) e 40 (+1) in terapia intensiva.

