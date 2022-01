In Puglia altri 3670 casi Covid nelle ultime 24 ore e cinque decessi. Tasso di positività al 3,9%, ancora in aumento i ricoveri

3.670 nuovi casi su un totale di 93.498 test registrati, per un tasso di positività pari al 3,9%: sono i dati del bollettino Covid pugliese di martedì 4 gennaio. Il rapporto positivi/tamponi è oggi lo stesso di una settimana (il 28b dicembre era sempre del 3,9%, con 1.957 casi e 50.072 tamponi). Si registrano altri cinque decessi.

I nuovi casi sono 1.057 nel Barese, 360 nella Bat, 520 in provincia di Brindisi, 424 a Foggia, 884 nel Leccese, 343 nel Tarantino. I casi appartnenenti a residenti fuori regione sono 74, per otto è in corso di attribuzione la provincia.

Le persone attualmente positive raggiungono quota 36.723 (+ 2747 rispetto a ieri), i guariti sono 279.130 (+918).

Consistente l'aumento registrato oggi nel numero dei ricoveri (le percentuali di occupazioni di posti letto, comunque, restano sotto le soglie critiche): sono complessivamente 370 (+38 rispetto), di cui 334 (+ 35) in area non critica e 36 (+3) in terapia intensiva.

