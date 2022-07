In Puglia altri 3649 casi Covid. Attualmente positivi oltre quota 58mila, salgono i ricoveri nei reparti ordinari

Sono 3.649, a fronte di 11.389 test, i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di lunedì 4 luglio, si attesta al 32,04% (in salita rispetto al 18,08% di lunedì scorso, quando i contagi registrati sono stati 1.573 per 8.702 tamponi). Non si registrano decessi.

I positivi sono 1.099 in provincia di Bari, 318 nella Bat, 427 in provincia di Brindisi, 391 a Foggia, 977 a Lecce, 377 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 55, per cinque la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi diventano 58.236 (+2330), mentre i guariti salgono a 1.161.444 (+1319).

Sale ancora il numero dei ricoveri nei reparti ordinari, oggi complessivamente 373 (+32), mentre restano stabili le terapie intensive (14). Il numero di persone complessivamente in ospedale è pari a 387.

